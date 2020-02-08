İstanbul-durakta bekleyen yolcuya metrobüs çarptı - Son Dakika

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İstanbul-durakta bekleyen yolcuya metrobüs çarptı
6 saat önce
ZEYTİNBURNU'nda metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:49 Kaynak: DHA
ZEYTİNBURNU'nda metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif şekilde yaralandığı belirtilen yolcu tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılırken, seferlerde bir süre aksama yaşandı.
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