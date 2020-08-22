İstanbul Duru bebek sağlığına kavuşmak için destek bekliyor - Son Dakika

Duru bebek sağlığına kavuşmak için destek bekliyor

7 aylıkken 4.Evre Yüksek Risk Nöroblastom tanısı konan 1,5 yaşındaki Duru Eryiğit yaşam mücadelesi veriyor. Ailesi Duru'nun tedavisi için yardım kampanyası ile destek bekliyor.

7 aylıkken 4'üncü Evre Yüksek Risk Nöroblastom tanısı konan ve yaşam mücadelesi veren Duru Eryiğit için ailesi İstanbul Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlattı. Ameliyat olan ve karın bölgesinden 15 santimetre büyüklüğünde ve 1 kilogram ağırlığında kitle çıkarılan Duru Eryiğit, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinde 8 kür ağırlaştırılmış kemoterapi ve 21 kür radyoterapi tedavisi gördü. Uzmanlar, Küçük Duru'nun sağlığına kavuşabilmesi için AntiGD2 tedavisi (Qarziba-Dinutuximab) görmesi gerektiğini bildirdi. Tedavi için gereken 4 milyon TL'nin, 1 milyon 430 bin TL'si yaklaşık 24 saatte toplanırken, Küçük Duru için yardım kampanyası sürüyor.