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İSTANBUL- (düzelterek yeniden) ATAŞEHİR'DE CAN PAZARI

1 saat önce

//Ataşehir'de can pazarı haberimizi düzelterek yeniden servis ediyoruz//Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHAAtaşehir'de geçen cumartesi günü sel baskınında yaşanan can pazarına ait görüntüler ortaya çıktı.

İSTANBUL- (düzelterek yeniden) ATAŞEHİR'DE CAN PAZARI, System.String[]

// Ataşehir'de can pazarı haberimizi düzelterek yeniden servis ediyoruz//

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA
Ataşehir'de geçen cumartesi günü sel baskınında yaşanan can pazarına ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü sel baskını yaşanmıştı. O gün Ataşehir'de can pazarı yaşandığı ortaya çıktı.
Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayan 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlara ilişkin görüntüler mahalle sakinleri tarafından paylaşıldı

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Bahçede mahsur kalanlar
-Detaylar



İstanbul, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:37 Kaynak: DHA
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