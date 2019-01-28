İstanbul - (Düzelterek Yeniden) Bahçelievler'de Fabrika Yangını (4)
1 saat önce
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHABahçelievler'de bir fabrikada yangın çıktı.
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul
DHA Bahçelievler
'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Bahçelievler şehit İbrahim Koparır Caddesi'nde bulunan fabrikadaki yangının tankların sökümü sırasında çıkan kıvılcımların çatıdaki izolasyon malzemelerine sıçraması sonucu çıktığı belirtiliyor. Yangına Güngören
, Kocasinan
, Bağcılar
, Şişli
, Davutpaşa
, Sultangazi
, Seyrantepe, Turgutreis
ve Başakşehir
itfaiyelerinden 23 araç, 68 personelle müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.
Görüntü Dökümü:
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-Fabrikadan yükselen duman
-Yangına müdahaleden görüntü
-Yangının havadan görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:06 Kaynak: DHA
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