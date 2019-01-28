Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Düzelterek Yeniden) Bahçelievler'de Fabrika Yangını (4)

İstanbul - (Düzelterek Yeniden) Bahçelievler'de Fabrika Yangını (4)

1 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHABahçelievler'de bir fabrikada yangın çıktı.

İstanbul - (Düzelterek Yeniden) Bahçelievler'de Fabrika Yangını (4), System.String[]
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK  - Ersan SAN - Melih  OKUMUŞ - İstanbul DHA

Bahçelievler'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler şehit İbrahim Koparır Caddesi'nde bulunan fabrikadaki yangının tankların sökümü sırasında çıkan  kıvılcımların çatıdaki izolasyon malzemelerine sıçraması sonucu çıktığı belirtiliyor. Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 23 araç, 68 personelle müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Fabrikadan yükselen duman

-Yangına müdahaleden görüntü

-Yangının havadan görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:06 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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