İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Mesleki anlamda çok mücadele etmemiz gereken konu var - Son Dakika

İSTANBUL Eczacı Odası'nın Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu 65 yıl son ilk kez bir kadın aday kazandı. Eczacı Şeker Pınar Özcan, İstanbul Eczacı Odası'nın ilk kadın başkanı oldu. Özcan, "65 yıl sonra ilk defa bir kadın başkan oldu. Bu durumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu durum isterlerse bütün kadınların neler başarabileceğine bir örnektir. Bizim tabi mesleki anlamda çok mücadele etmemiz gereken konu var. Mesleğimizin çok sorunları var. Eczanelerimizin ekonomik anlamda ayakta kalması için güncellemeler değişikliklerimiz var" dedi.

İstanbul Eczacı Odası'nın Seçimli Olağan Genel Kurulu 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Seçimlerde İstanbul Eczacı Hareketi listesi ve Demokrat Çağdaş Eczacılar Grubu listesi yarıştı. Mevcut genel sekreter Eczacı Şeker Pınar Özcan'ın başkan adayı olduğu İstanbul Eczacı Hereketi listesi 1597 oy alarak seçimi kazandı. Eczacı Şeker Pınar Özcan, İstanbul Eczacı Odası'nın ilk kadın başkanı oldu. 1975 Samsun doğumlu olan Şeker Pınar Özcan, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1997 yılında mezun oldu. 1998 yılından bu yana Bağcılar'da eczacılık yapan Özcan, 2017 - 2019 döneminde İEO Yönetim Kurulu üyeliği ve 2019 - 2021 döneminde İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Özcan, seçimden sonra hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi.

"KADINLARIN NELER BAŞARABİLECEĞİNE BİR ÖRNEK"

Özcan, kadınlara seslenerek, "İstanbul Eczacı Odası olarak evet bir ilk oldu. 65 yıl sonra ilk defa bir kadın başkan oldu. Kadınların yönetim kademelerinde yeterince görev alamamış olması ya da kadınlar yeterince talepkar değildi ve bir rol modele ihtiyaç vardı. O anlamda bu durumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İsterlerse bütün kadınların neler başarabileceğine bir örnektir. Ben zaten önceden genel sekreterdim. Bizim tabi mesleki anlamda çok mücadele etmemiz gereken konu var. Mesleğimizin çok sorunları var. Eczanelerimizin ekonomik anlamda ayakta kalması için güncellemeler değişikliklerimiz var" diye konuştu.

"MÜCADELEMİZ HIZ KESEMEDEN SÜRECEK"Eczacıların genel sorunları hakkında bilgi veren Özcan, "İlaç fiyat kararnamesi ile alakalı, onun dışında gıda takviyelerinin ya da bazı ilaçların geri ödemeden çıkarılması durumu var. Gıda takviyelerinin başka ortamlarda eczane dışında satılması durumu var. Bu mücadelelerimizin hepsi devam etmekte. Doğayla alakalı projelerimiz, atık ilaçlarla alakalı projelerimiz var. Bu projeler devam edecek. Biz afet ülkesiyiz, bunlarla alakalı eczaneci olarak afet durumlarında da yine eczacıların yapabilecekleriyle alakalı, yine ilaç hizmetinin sürdürülebilmesi ile alakalı projelerimiz var. Pandemiyle beraber gıda takviyeleri dediğimiz özellikle, vücudun bağışıklığını korumak için kullanılan takviyelerin eczane dışı satış kanallarında bilinçsizce satışına çok fazla şahit olduk. Bu anlamda mail eylemlerimiz oldu bakanlıklara, halk sağlığı durumu olarak çok ciddi bir durum bu. Bununla alakalı olarak mücadelemiz hız kesmeden sürecek. Bakanlıktan aldığımız bilgi de bu konuda bir düzenlemeye gidileceği yönünde" dedi.

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