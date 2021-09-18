İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Pandemide 57 meslektaşımızı ve 20 çalışanımızı kaybettik - Son Dakika

İSTANBUL Eczacı Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu toplantısının birinci oturumu Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Pandemide en ön grupta savaşan meslek grubu olarak maalesef biz de payımıza düşeni aldık. 57 meslektaşımızı ve 20 çalışanımızı kaybettik" dedi.

İstanbul Eczacı Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu toplantısının birinci oturumu bugün Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Mevcut başkan Cenap Sarıalioğlu'nun aday olmadığı genel kurulda, Pınar Özcan ve Hüseyin Çelik İstanbul Eczacı Odası Başkanlığı için yarışacak. Bugünkü oturumda konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, toplantıda pandemi sürecinde hayatını haybeden 57 eczacı ve 20 eczane çalışanının olduğunu belirtti.