Son Dakika › Dünya › İstanbul Eczacı Odası duyurdu: İstanbul'da eczaneler ücretsiz maske dağıtacak - Son Dakika Dünya
İstanbul Eczacı Odası duyurdu: İstanbul'da eczaneler ücretsiz maske dağıtacak
6 saat önce
Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen toplu alanlarda maske takma zorunluluğu ve satışının yasaklanması, maskelerin temini ile ilgili sorunları gündeme taşıdı.
Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen toplu alanlarda maske takma zorunluluğu ve satışının yasaklanması, maskelerin temini ile ilgili sorunları gündeme taşıdı.
İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, İstanbul'da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:05
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz