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İstanbul Eczacı Odası duyurdu: İstanbul'da eczaneler ücretsiz maske dağıtacak
6 saat önce
Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen toplu alanlarda maske takma zorunluluğu ve satışının yasaklanması, maskelerin temini ile ilgili sorunları gündeme taşıdı.
Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen toplu alanlarda maske takma zorunluluğu ve satışının yasaklanması, maskelerin temini ile ilgili sorunları gündeme taşıdı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:54
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