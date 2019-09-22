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İstanbul Eczacı Odası Genel Kurulu

34 dakika önce

İstanbul Eczacı Odası Genel Kurulu'nda Zafer Cenap Sarıalioğlu yeniden başkan seçildi.

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İstanbul Eczacı Odası Genel Kurulu'nda Zafer Cenap Sarıalioğlu yeniden başkan seçildi.

İstanbul Eczacı Odası üyeleri, yeni başkan ve oda yönetimini belirlemek için Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimde, oda üyesi 9 bin 200 eczacıdan 3 bin 450'si oy kullandı.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Türk Eczacıları Birliği delegelerinin belirlendiği seçimlerde 3 liste yarıştı. Seçimi, liderliğini Zafer Cenap Sarıalioğlu'nun yaptığı "İstanbul Eczacı Hareketi" bin 731 oy alarak kazandı.

"Çağdaş Eczacılar" listesi ile seçime giden Mustafa Turunç bin 100, "Yeniden Eczacılık Platformu" listesi ile seçime giren Mürşit Koçtürk ise 521 oy aldı.

Anadolu Lisesi, Nişantaşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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