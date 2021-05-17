İstanbul Eczacı Odası'ndan bilinçsizce kullanılan gıda takviyeleri uyarısı - Son Dakika

İstanbul Eczacı Odası'ndan bilinçsizce kullanılan gıda takviyeleri uyarısı

17.05.2021 23:23
İstanbul Eczacı Odası'ndan bilinçsizce kullanılan gıda takviyeleri uyarısı, System.String[]

İstanbul Eczacı Odası, ehil olmayan kişilerin sosyal medyada gıda takviyelerini önermesinin ve yanlış bilgilendirmelerin, halk sağlığı açısından ciddi tehlikeler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul Eczacı Odası, ehil olmayan kişilerin sosyal medyada gıda takviyelerini önermesinin ve yanlış bilgilendirmelerin, halk sağlığı açısından ciddi tehlikeler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Odadan yapılan açıklamada, son günlerde mevki sahibi olup, bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından gıda takviyeleri ile ilgili ciddi dezenformasyonlar içeren yayınların sosyal medyada yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, kişilerin sağlığını korumak ya da tedavilerini desteklemek amacıyla kullandıkları takviyelerle ilgili yanlış bilgilendirmelerin, çeşitli tehlikelere sebebiyet verebileceği vurgulandı.

Bitkisel içerikli ve hayvansal kaynaklı gıda takviyeleri ile vitamin ve mineral içerikli ürünlerin bilinçsizce kullanılmasının tüm yaş gruplarında ve sistemler üzerinde pek çok olumsuz etkisi bulunduğuna işaret edilen açıklamada, insan sağlığını ilgilendiren her ürünün "1. Basamak Sağlık Kuruluşu" olan eczaneler tarafından, eczacı danışmanlığında halka ulaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Eczanelerin, Sağlık Bakanlığı tarafından yılda en az iki defa kapsamlı bir şekilde denetlendiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ayrıca her eczanede sıcaklık ve nem kontrolünün günde üç defa yapılması bir zorunluluktur. Oysaki eczane dışında satılan ürünler ile ilgili olarak kontrol edilmesi mümkün olmayan durumlar bulunmaktadır. Miadı geçmiş, değiştirilmiş, silinmiş, sahte, kötü saklama koşullarına maruz kalmış, yasaklı ürünlerle tağşiş edilmiş ve ilaç etken maddeleri ile tağşiş edilmiş ürünlerin kullanımına bağlı hastalık ve ölümlerin olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu tür takviyelerde bulunan, 'beyan edilmemiş' bileşenlerin, kullanıcının sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin bildirildiği vakalar olmuştur."

"Tağşiş edilmiş ürünlerin kullanımına bağlı ölümler kayıtlara geçmiştir"

Eczane dışındaki satış noktalarından rastgele temin edilen ürünlerde gerçekleştirilen analizlerde sildenafil, tadalafil, vardenafil, sibutramin, desmetil sibutramin gibi ilaç etken maddeleri ile tağşiş edilmiş ürünlerin saptandığı bildirilen açıklamada, "Ne yazık ki bu şekilde tağşiş edilmiş ürünlerin kullanımına bağlı ölümler kayıtlara geçmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık beyanı ile satılacak ürünlerin izinleri, ister Tarım ve Orman Bakanlığından ister Sağlık Bakanlığından verilsin, sadece eczanelerde satılmaları koşuluyla verilmelidir. Konu ile ilgili bilimsel verilerin yer aldığı dosyamız Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına iletilmek üzere hazırlanmıştır. Toplum sağlığını ilgilendiren konularda fikir beyan eden yetkililerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, sağduyulu açıklamalarda bulunması, dezenformasyona yol açacak beyanlardan kaçınması, bulundukları konumun gereğidir. Yapılan yanlış bilgilendirmelerin, hem insan sağlığı hem de kamu yararı üzerinde geri dönülemeyecek sonuçlarının olacağının altını çizer, kamuoyunun bilgisine sunarız."

İstanbul, Tarım, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Eczacı Odası'ndan bilinçsizce kullanılan gıda takviyeleri uyarısı - Son Dakika


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