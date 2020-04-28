İSTANBUL ECZACI ODASI'NDAN MASKE DAĞITIMI AÇIKLAMASI - Son Dakika

ECZANELERDE ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması için İstanbul Eczacı Odası'nın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığı görüşmeler sonucunda, yeni düzenlemeler yapıldı. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışanlar, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacak. Bu kişiler maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edecek.