İstanbul Eczacı Odası Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Önümüzdeki süreçte salgına karşı en önemli silah olan aşılara herkesin eriştiği, mesleğimizin tüm sorunlarının sona erdiği günleri diliyor, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü ve Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz." dedi.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında az katılımla ve sosyal mesafeli olarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Üyeler, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bilimsel eczacılık eğitimine başlanmasının 182. yıl dönümünü kutladıklarını, ancak pandemi sebebiyle 14 Mayıs'ı bayram havasında karşılayamadıklarını dile getirdi.

Kovid-19 ile mücadelede bugüne kadar 53 meslektaşları ile 18 çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini aktaran Sarıalioğlu, vefat edenleri saygıyla andı.

"Reçetelerin tamamı elektronik reçete olmalıdır"

Bu zor süreçte eczacılar olarak çok yorulduklarını ve yıprandıklarını da vurgulayan Sarıalioğlu, yetkililerden taleplerini şöyle sıraladı:

"Hastayla ilk temas noktası olan eczanelerimizde eczane ve eczane çalışanlarına koruyucu ekipman desteği sağlanmalı ve düzenli bir şekilde tanı testi yapılmalıdır. Eczanelerimiz düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Bulaş riskini azaltmak için reçetelerin tamamı elektronik reçete olmalıdır. Stajyer ve yardımcı eczacılarımızın aşılanmaları sağlanmalıdır. İlaç fiyat kararnamesinin 12 yıldır güncellenmemesinin yarattığı ekonomik baskıyı bugün çok daha ağır bir şekilde hissediyoruz. Kamu otoritesinin açıkladığı ekonomik destek paketlerinde eczacıların yer almasını istiyoruz. Kovid-19 süreciyle birlikte sadece eczanelerde bulunması gereken ürünlerin marketlerde ve internet ortamında daha fazla yer aldığını görüyoruz. Eczane dışında satılan ürünler sahteciliğe açıktır. Önümüzdeki süreçte internet ve marketlerde satılmakta olan ürünlerden kaynaklı ölüm haberleri duymaktan adeta bir sağlık felaketi yaşanmasından endişe ediyoruz. Devletimizin biran önce halk sağlığını ilgilendiren her türlü ürünün kamu ve hasta yararı gözetilerek, eczacının denetiminde hastaya sunulmasını sağlayacak düzenlemeler yapması gerekmektedir."

Koronavirüs sürecinde halk sağlığını korumak için önemli roller üstlenen tüm meslektaşları ve çalışanlara teşekkür eden Sarıalioğlu, "Önümüzdeki süreçte salgına karşı en önemli silah olan aşılara herkesin eriştiği, toplumsal bağışıklığın sağlandığı, koronavirüsün tamamen sona erdiği ve hayatın normalleştiği, hayatta en hakiki mürşit bilimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği şekilde bilime verilen önemin arttığı, mesleğimizin tüm sorunlarının sona erdiği günleri diliyor, tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü ve Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz." diye konuştu.