İstanbul Eczacı Odası zatürre aşısı hakkında bilgilendirme broşürü hazırladı - Son Dakika

İstanbul Eczacı Odası zatürre aşısı hakkında bilgilendirme broşürü hazırladı

İstanbul Eczacı Odası, zatürre aşısı (pnömokok) hakkında "Hasta Bilgilendirme Broşürü" hazırladı.

İstanbul Eczacı Odası zatürre aşısı hakkında bilgilendirme broşürü hazırladı, System.String[]

İstanbul Eczacı Odası, zatürre aşısı (pnömokok) hakkında "Hasta Bilgilendirme Broşürü" hazırladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre broşürde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle kamuoyunun gündeminde yer alan zatürre aşısına ilişkin merak edilen konulara yer verildi.

Broşürde aşılamanın, hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve en etkili toplum sağlığı hizmeti olduğu belirtilerek, aşı uygulamalarıyla hastalıkların ve hastalıklara bağlı ölüm ve sakatlıkların önlenmesi, hastalıkların hafif atlatılmasının sağlanması, toplumsal bağışıklık kazanılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Zatürre aşısının pnömokok bakterisinin neden olduğu zatürreden korunmak için uygulandığı ve iki farklı çeşidinin bulunduğu anlatıldı.

Polisakkarit Pnömokok Aşısının (PPA23) pnömokok bakterisinin 23 farklı alt türünü içerdiği, 5 yıllık koruma sağladığı, ömür boyunca 3 doz halinde yapılan bu aşının tekrarı için en az 5 yıl geçmesi ve mümkünse son dozun 65 yaş sonrası yapılmasının önerildiği, koruyucu etkisinin yapıldıktan 2-3 hafta sonra başladığı belirtilen broşürde, şu bilgilere yer verildi:

"Konjuge Pnömokok Aşısı (KPA13), pnömokok bakterisinin 13 farklı alt türünü içerir. Ömür boyu koruma sağlar. Koruyucu etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra başlar. Kovid-19 virüslerin neden olduğu bir hastalıktır, neden olduğu zatürre viral zatürredir. Uygulanan pnömokok aşıları ise bakteriyel pnömoniye karşı koruma sağlar. Zatürre aşısının Kovid-19'a karşı koruyucu etkisi yoktur. Ancak Kovid-19 olan hastanın aynı zamanda bakteriyel zatürreden etkilenmemesi ve hastalığın daha şiddetli yaşanmaması için pnömokok aşısının yapılması önerilmektedir."

"Grip ve zatürre aşılarını aynı anda olabilirsiniz"

Zatürre aşısının uygulanmasına ilişkin bilgilerin de yer aldığı broşürde, şunlar kaydedildi:

"Daha önce hiç zatürre aşısı olmamışsanız önce KPA13 aşısı, risk grubunda iseniz en az 8 hafta sonra PPA23 aşısı olabilirsiniz. Daha önce ömür boyu koruma sağlayan KPA13 pnömokok aşısını olmuşsanız ve risk grubunda iseniz 5 yıl koruma sağlayan PPA23 pnömokok aşısını en az 8 hafta geçtikten sonra olabilirsiniz. 19 yaş ve üzerindeyseniz, bir ya da birden fazla doz PPA23 aşısı olduysanız en az 1 yıl sonra KPA13 aşısı olabilirsiniz. 72 ay-18 yaş arasında bir ya da birden fazla doz PPA23 aşısı yapıldıysa en az 8 hafta sonra KPA13 aşısı yapılabilir. Daha önce ömür boyu koruma sağlayan KPA13 aşısını olmuş ancak bu aşıyı olduğunuzu hatırlamıyorsanız, tekrar KPA13 aşısını olmanızda bir sakınca yoktur. KPA13 aşısı, ülkemizde 2011 yılından itibaren çocukluk çağı aşı takviminde yer almaktadır. 2011 yılı öncesi doğan çocukların aşı takviminin kontrol edilmesi için doktor veya eczacınıza danışınız. Zatürre aşısının gebelerde gebeliğin ikinci ve üçüncü 3 aylık döneminde güvenle yapılabileceği bildirilmektedir. Gebelikte aşı olmanızın gerekliliği ve güvenilirliği ile ilgili doktorunuza veya eczacınıza danışınız."

Broşürde aşı olması gereken risk grupları ise 65 yaş üzeri kişiler, kronik kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, şeker, kanser hastalar, organ nakli olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olan kişiler, uzun süreli bağışıklığı baskılayan ilaç tedavisi gören hastalar, HIV pozitif kişiler, huzurevi, bakımevi gibi yerlerde yaşayanlar olarak sıralandı.

Grip ve zatürre aşılarının aynı anda olunabileceğinin aktarıldığı broşürde, aşıların enjeksiyon yerinde ağrı, şişlik, kızarıklık, sıcaklık hissi, yorgunluk, halsizlik, eklemlerde ve kaslarda ağrı, baş ağrısı, ateş gibi yan etkiler gösterebileceği, bu yan etkilerin genellikle 48-72 saat içinde kendiliğinden düzeldiği ifade edildi.

Pnömokok Aşısı, İstanbul, toplum, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Eczacı Odası zatürre aşısı hakkında bilgilendirme broşürü hazırladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması UEFA'nın tüm turnuvalarında 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olacak Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var         
18:48
İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı         
17:36
Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti         
17:09
Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı         
16:41
Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı         
16:12
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı         
12:29
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 18:53:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Eczacı Odası zatürre aşısı hakkında bilgilendirme broşürü hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei