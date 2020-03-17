İstanbul Eczacı Odasından koronavirüs bilgilendirme broşürü - Son Dakika

İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini önlemek amacıyla eczanelerdeki çalışanlar ve hastalar tarafından alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirme broşürü hazırladı.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, eczanelerde verilen ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 kapsamında alınan önlemlere uyulması önem arz ediyor.

Bu kapsamda hazırlanan "Koronavirüsten birlikte korunalım" başlıklı broşürün ön yüzünde şu uyarılara yer verildi:

"İşlemleriniz yapılırken eczane çalışanları ile aranızdaki 1 metrelik mesafeyi koruyunuz. Sıranızı beklerken önünüzdeki hastayla 1 metrelik mesafeyi koruyunuz. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatınız. Mendiliniz yoksa ağzınızı ve burnunuzu dirsek içi ile kapatınız."

Eczanelerde alınması gereken önlemler

Broşürün arka yüzünde ise eczanelerde alınması gereken önlemler şu şekilde sıralandı:

Bulaşma riskini azaltmak adına hastaların birbirinden en az 1 metre aralıkla durmaları için zemin bantları gibi ekipmanları kullanabilirsiniz. Ayrıca eczane düzeni uygunsa banko üzerine cam bölme yapılabilir.

Eczanelerinizdeki oturma düzenlerini mümkün olduğunca azaltın ve mevcutları en geniş aralığı koruyacak şekilde düzenleyin.

Maske, eldiven gibi koruyucu ekipmanlarla eczane çalışanları için gereken önlemleri alın, para alışverişlerinde temassız banka kartlarını tercih edin.

Ellerinizi sabunla sık sık yıkayın veya el antiseptiği kullanın. Mümkün olduğunca ellerinizle yüzünüze temas etmemeye çalışın.

Gün içerisinde kendiniz ve eczanedeki diğer çalışanlar için düzenli aralar vererek açık havaya çıkın.

Eğer mümkünse sık sık eczane içerisini havalandırın. Klima filtrelerinin temizliğine dikkat edin.

Kapı kolları, pos cihazı, bilgisayar klavyesi, mouse, kasa gibi yoğun ve diğer kişilerle ortak kullanılan öğeleri sık sık dezenfekte edin.

E-reçete numarası, kimlik numarası kontrolü gibi gerekçelerle hastaların cep telefonlarını elinize almayın.

Su sebili, çöp kutusu gibi hastaların ortak kullanımına açık materyalleri kaldırın.