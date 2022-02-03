Üye Girişi
İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

03.02.2022 11:57

YUNANİSTAN sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.

YUNANİSTAN sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Edirne'den alınarak gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.

İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ
İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ
İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

YORUMLAR
500

Yunanistan, Yenibosna, Adli Tıp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:53 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı
11:52 Oytun Erbaş, koronavirüsü deneyimlemek için 'Yüzüme öksürün' dedim
11:47 İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam!
11:46 3 Şubat altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 Ünlü doktor açıkladı: Göbek yağından kurtulmak için şekeri kesin!
11:40 Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya çıktı! 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
09:53 Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı! Şüphelinin pişkinliği: Podyuma çıktık
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
11:10 Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi için: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 12:05:34. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement