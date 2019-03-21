İstanbul- - Edirne'ye Giden Taksiye Kaçak Göçmen Operasyonu
2 saat önce
Silivri'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Edirne'ye giden taksinin içinde 5 kaçak göçmen yakaladı.
Silivri'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Edirne'ye giden taksinin içinde 5 kaçak göçmen yakaladı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, D-100 Karayolu Semizkumlar mevkiinde Edirne İstikametinde ilerleyen taksiyi durdurdu. Taksinin içinden 5 kaçak göçmen çıktı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken Pakistan uyruklu 5 kişi işlem yapılmak üzere Silivri İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Olayla ilgili savcılık işlemleri devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Jandarma ekipleri
-Kaçak göçmenlerin görüntüsü
-Taksinin görüntüsü
-Kaçak göçmenlerin jandarma aracına bindirilmesi
-Götürülmeleri
-Genel ve detaylarkullanılan ticari taksi - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:31 Kaynak: DHA
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