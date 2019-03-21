İstanbul- - Edirne'ye Giden Taksiye Kaçak Göçmen Operasyonu

Silivri'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Edirne'ye giden taksinin içinde 5 kaçak göçmen yakaladı.





Silivri'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Edirne'ye giden taksinin içinde 5 kaçak göçmen yakaladı.



Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, D-100 Karayolu Semizkumlar mevkiinde Edirne İstikametinde ilerleyen taksiyi durdurdu. Taksinin içinden 5 kaçak göçmen çıktı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken Pakistan uyruklu 5 kişi işlem yapılmak üzere Silivri İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Olayla ilgili savcılık işlemleri devam ediyor.



Görüntü dökümü:



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-Jandarma ekipleri



-Kaçak göçmenlerin görüntüsü



-Taksinin görüntüsü



-Kaçak göçmenlerin jandarma aracına bindirilmesi



-Götürülmeleri



-Genel ve detaylarkullanılan ticari taksi - İstanbul

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