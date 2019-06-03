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İSTANBUL -EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

46 dakika önce

ŞEHİT aileleri ve yakınları Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti.

İSTANBUL -EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI, System.String[]
ŞEHİT aileleri ve yakınları Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu Edirnekapı Şehitliği'nde, mezarlar temizlendi, şehitler için dualar edildi. 
İstanbul  Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü de şehitlikte Kuran-ı Kerim Tilaveti düzenledi, şehit yakınlarına karanfil dağıttı. Şehit oğlunu ziyarete gelen anne Seher Yurt, "İlk yavrumdu. Acısı hala çok büyük ve taze. Söylenecek çok şey var da hepsi içimde. Bugün oğlumun ziyaretine geldim. Kabrinden ayrılmak istemiyorum. Çok rahatsızım, hastayım, sağlığım bozuldu. ö diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"OĞLUM BİZE SÜRPRİZ YAPTI, ŞEHİT OLARAK GELDİö
Acılı şehit babası Kani Gürel de  "Oğlum 2017 senesinde Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde şehit oldu. İzne gelip bize sürpriz yapacaktı. Bize böyle bir sürpriz yaptı, kendisi şehit olarak geldi. Zaten son gelen helikopterdeki suyla banyosunu yapmış. Arkadaşları oğlumuzun yanlarından geçerken çok güzel koktuğunu söyledi. Nöbet yerine giderken roketatar saldırısında şehit düştü. Vatan sağ olsun. Vatan için biz her zaman varız.ö


Görüntü Dökümü:
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-Şehitlikten detay
-Şehit annesi röp
-Kuran ve dua eden yakınlar detay
-Karanfil dağıtılması detay
-Şehit babası Kani Gürel röp
-Genel detaylar 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:40 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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