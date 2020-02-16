İstanbul-eğitim forumunda öğrenciler parlamento sistemini modelleyerek gündemi tartıştı - Son Dakika
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İstanbul-eğitim forumunda öğrenciler parlamento sistemini modelleyerek gündemi tartıştı

7 saat önce

Eğitim forumunda öğrenciler parlamento sistemini modelleyerek gündemi tartıştıMERSİN, (DHA)- MERSİN'de Uğur Okulları Mersin Kampüsü öğrencilerinin 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenledikleri Uğur Eğitim Forumu'nda, Birleşmiş Milletler çalıştaylarındaki gibi çeşitli alanlardaki sorunları tartıştı.

Eğitim forumunda öğrenciler parlamento sistemini modelleyerek gündemi tartıştı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Uğur Okulları Mersin Kampüsü öğrencilerinin 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenledikleri Uğur Eğitim Forumu'nda, Birleşmiş Milletler çalıştaylarındaki gibi çeşitli alanlardaki sorunları tartıştı. Öğrenciler özellikle parlamento sistemini modelleyerek çalışmalara imza attılar.

Forumun Enver Yücel Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisine Uğur Okulları Mersin Kampüsü yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen açılışın ardından öğrenciler komitelerine geçerek, insan hakları, teknoloji, ekonomi, sağlık, çevre, kültür, eğitim konularında tartışma yürüttü.

ÖĞRENCİLER PARLAMENTO SİSTEMİNİ MODELLEDİ

Forum hakkında bilgi veren Uğur Eğitim Forumu Konferans Başkanı ve Forum Sorumlusu öğrenci Sevi Doğan, delegelerle birlikte tüm gün boyunca oryantasyon ve komite çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Forumun amacı genç bireylere parlamento sistemini modellemek, meclis, milletvekili sistemini anlatmak. Tamamen öğrenci girişimli bir forum. Forumda öğrencileri gündemden haberdar ediyoruz. Gündemdeki sorunlara çözümler üretip geleceğimizi konuşacağız.?

Uğur Eğitim Forumu ile ilgili şu bilgiler verildi;

'Uğur Eğitim Forumu, gençlerin gündemden haberdar olmasını, takım çalışmasıyla birlikte gündemdeki sorunlara çözüm bulmasını sağlayacak. Parlamento sistemini modelleyecek ve öğrencilere meclis işleyişini yakından tanıtıyacağız. Forum kendi içerisinde insan hakları, teknoloji, ekonomi, sağlık, çevre, kültür, eğitim komitelerine ayrılıyor. Her komiteye konferans başkanı aracılığıyla gündem metni veriliyor ve 2 gün boyunca komitelerin başkanları delegelerle sorunları tespit edip yasa tasarısı yazıyor. Son gün ise bu yasa tasarıları genel kurulda okunuyor ve oylanıyor, oylamadan geçer ise tasarı kurulu geçmiş oluyor. Delegelere ve ekipte yer alan kişilere program sonunda belge verilecek.'

İstanbul-eğitim forumunda öğrenciler parlamento sistemini modelleyerek gündemi tartıştı

Birleşmiş Milletler, Parlamento, Mersin, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
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