İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastanenin ikinci kattaki beyin cerrahi bölümünde çıkan yangın, kontrol altına alınarak duman tahliyesi yapıldı. Yangına, madde bağımlısı bir hastanın neden olduğu belirtildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30'da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."