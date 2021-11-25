İstanbul Eğitim Zirvesi'nde eğitimde yeni eğilimler ele alındı - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından "Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm" temasıyla ilki çevrim içi ortamda düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "İstanbul Eğitim Zirvesi"nde, Katar, Arnavutluk ve Nijer'in eğitim bakanlarının katılımıyla üst düzey oturum gerçekleştirildi.

"Eğitimde yeni eğilimler" başlıklı oturumda konuşan Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, Katar'ın 2030 vizyonu ve sürdürülebilir gelişme hedefleri için eğitim konusunun öneminden bahsetti.

Nuaimi, ellerindeki fırsatlardan birinin kaliteli eğitim stratejisini geliştirmek ve hedeflerini gerçekleştirebilecekleri bir sistem kurmak olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin eğitiminin ve geliştirilmesinin de bir diğer önemli husus olduğunun altını çizen Nuaimi, "Öğretmen kalitesinin aslında öğrencilerin de gelişimi için en önemli noktalardan biri olduğunu düşünüyoruz. ve Katar'daki eğitim sisteminin en güçlü odaklandığı noktalardan biri bu." ifadelerini kullandı.

Nuaimi, Katar'ın önemli stratejilerinden birinin de araştırmalara destek vermek olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Okullarımızdaki sistemlerle yıllık yarışmalar, sergiler yaparak, öğrencilerimizin kendi işlerini, araştırmalarını, yaptıkları şeyleri paylaşabilecekleri alanlar oluşturarak ve ödüller kazanabileceği sistemler yaparak bunu desteklemeye çalışıyoruz. Özelleştirilmiş eğitime de destek veriyoruz. Buradaki hem bazı engelleri hem de özel ihtiyaçları olan öğrencilerin kendilerine spesifik bir özel eğitim alabilmeleri için gerekli olan şeyler bunlar. Buradaki öğrencilerin becerilerini de düşünecek olursak, dünya çapında bence kaliteli öğretmenleri öğretim mesleğine çekmek zor. Dolayısıyla öğretmenleri bu mesleğe çekebilmek için farklı programlarımız var. Onları geliştirebilmek ve mesleği biraz daha çekici hale getirebilmek için profesyonel gelişim programları düzenliyoruz. Aynı zamanda, öğretim mesleğini nasıl daha çekici hale getirebileceğimiz programları devamlı aramaktayız."

Arnavutluk'taki müfredat değişimi, öğrencinin sorumluluklarını artırmaya odaklanıyor

Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Evis Kushi, eğitim sistemlerindeki gelişimlerin, toplumların gelişimleri, gelecek vizyonu ve yeni teknolojilerin geliştirilebilmesi için önemli olduğunu söyledi.

Yeni eğilimlerin, öğrencilerin kendi anlayışlarını ve kendi eğitimlerini geliştirebilecekleri durumlara odaklandığını belirten Kushi, profesyonel gelişimlerin, eğitim sisteminin dijitalleştirilmesinin ve kapsayıcı eğitimin öneminden bahsetti. Kushi, Arnavutluk'ta 2013'ten bugüne dek eğitim sistemini modernleştirmeye odaklanan birçok reform yapıldığına işaret etti.

Eğitim müfredatlarına odaklanılmasının nedeninin, eğitim kalitesini geliştirmek ve artırmak, daha genç nesillerin gerekli becerilere ulaşabilmesini sağlamak, sürdürülebilir bir hayat, global vatandaşlık ve barış kültürü için olduğunu aktaran Kushi, üniversite öncesi eğitimde de hayat boyu öğrenme konseptinin üzerinde durulduğunu dile getirdi.

Müfredat reformunun sistematik, kompleks ve çok boyutlu olduğuna işaret eden Kushi, şu bilgileri verdi:

"Okul öncesi eğitimleri, temel eğitimleri ve üniversite eğitimine kadar bütün müfredatın yeniden gözden geçirilmesini içermektedir. Okul öncesi eğitimin amacı ise bütün çocuklarımız için kaliteli eğitim sağlayabilmek ve onları ilkokula hazırlamak. Buradaki müfredat değişimi, okuldaki öğrencinin sorumluluklarını, otonomluğunu ve dijital okurluğu artırmak gibi çok temel değişimlere odaklanıyor. Yeni müfredatımızın bütün öğrencilerin deneyimlerine odaklanıyor olması çok önemli. Hem öğrenme güçlüğü çeken ve farklı zorluklarla başa çıkan hem azınlık öğrencilerin ve herkesin düşünülebilmesi önemli bir nokta. Buradaki öğrencilerin gerekli becerileri ve bilgiyi elde edebilmesi, sürdürülebilir bir gelişimi gerçekleştirebilecek bir dünyada yaşayabilmesi, barışın desteklenmesi, cinsiyet eşitliği, vatandaşlık, global vatandaşlık ve kültürel farkındalığın önemli olduğu medya okurluğunun gerçekleştiği bir eğitim sistemi olmak zorunda."

Kushi, "Öğretmenlerin profesyonel gelişimi, aynı zamanda buradaki arz talep sistemi baz alınarak, öğretmenlerin ihtiyaçları düşünülerek gerçekleştirildi ve hem bölgesel hem ulusal seviyede gerekliliklerin neler olduğu belirlendi. Her okuldan her öğrenciye kimin neye ihtiyacı olduğu düşünülerek geliştirilmektedir." diye konuştu.

Nijer Yüksek Öğretim Bakanı Mamoudou Djibo, eğitimle ilgili yeni eğilimler konusunda ülkesi için önemli değişimlerin gerçekleştiğini belirterek, Nijer'deki okullara eğitim konusundaki destekleri dolayısıyla Maarif Vakfı'na teşekkür etti.

Salgın nedeniyle dünya çapında eğitim sistemlerinin çok büyük bir krizle karşı karşıya kaldığına işaret eden Djibo, eğitim sisteminde karşılaştıkları sorunları konuşabilmek ve kaliteli bir eğitim sistemi sağlanabilmesi için zirvede bir araya geldiklerini söyledi.

Son 10 yılda eğitimde yaşanılan ve salgınla birlikte artan zorluklarla başa çıkabilmek için yeni teknolojileri kullanmak zorunda olduklarını vurgulayan Djibo, "Online derslerden öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkilere kadar her şey değişti. Buradaki inovasyonlarımız kendimize şu soruyu sorma gereğini ortaya çıkardı. 'Bizim eğitime filozofik ve teknolojik olarak yaklaşımımız ne olmalı?' Eğitim enstitülerinin, iletişimi ve iş birliği geleceğin piyasasını ortaya çıkaracaktır. Bu alandaki inisiyatifleri için Türkiye Maarif Vakfı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde Afrika'daki diğer ülkelerde olduğu gibi Nijerya'da da eğitimde büyük zorluklar yaşandığını, bunların eğitim kapasitelerini derinden etkilediğini belirten Djibo, salgının yarattığı sıkıntıların yanı sıra güvenlik ve terörizmle ilgili tehditler nedeniyle ülkenin bir bölgesinde 500'ün üzerinde okulu kapatmak zorunda kaldıklarını ve kırsal bölgelerdeki öğrencilere ulaşmada yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Seçimle gelen yeni otoritenin eğitime öncelik verdiğini, eğitim sistemindeki zorlukları aşmak ve güvenlik sorunlarını çözmek için gayret gösterdiğinin altını çizen Djibo, ülkelerindeki eğitim sisteminin güçlendirilebilmesi için ulusal eğitim sisteminde gerçekleştirdikleri reformlara ilişkin bilgi de verdi.

Panelde, katılımcı ülkelerin salgın sürecinde yürüttükleri eğitim modeline ilişkin bilgi de verildi.