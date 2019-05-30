İSTANBUL- EĞLENCE MEKANININ ÇALIŞANLARINI DÖVEN KİŞİYE "ADLİ KONTROL" TALEBİ
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Haber: Özden ATİK - İstanbul DHABeşiktaş'ta bir eğlence mekanında çalışanları döven işletmenin mülk sahibi Şahin Şeker, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevkedildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:58 Kaynak: DHA
Haber: Özden ATİK - İstanbul DHA
Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında çalışanları döven işletmenin mülk sahibi Şahin Şeker, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevkedildi.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Şeker için savcılık adli kontrol talep etti. Mahkemeye sevkedilen eğlence mekanının mülk sahibi Şahin Şeker'in işlemleri devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Şeker'in görüntüleri
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