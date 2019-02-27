İstanbul - (Ek Bilgilerle) Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü

Amcasını öldürüp parçalara ayırdıPolis, bacakların konulduğu çuvaldaki kargo şirketinin numarasından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı.

Amcasını öldürüp parçalara ayırdı



Polis, bacakların konulduğu çuvaldaki kargo şirketinin numarasından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı.



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER Murat KORKMAZ - İstanbul DHA



Kadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken gözaltına alınan şüphelinin amcasını öldürerek parçalara ayırdığı belirlendi.



Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, çuval içindeki kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.



AMCASINI ÖLDÜR



Polis, bacakların içine konulduğu çuvalın üzerinde telefon numarası yazan bir kargo şirketini ulaştı. Kargo şirketi çuvalla kargonun gönderildiği kişinin adını polise verdi. Polisin gözaltına aldığı kişi, çuvalı arkadaşı F.Ö.'ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine İkitelli'de yakalanan F.Ö., amcası Rıfat Rıza Öztürk (55) 'ü öldürdüğünü itiraf etti. Amcasını tartışma sonrası öldürdüğü öğrenilen F.Ö.'nün daha sonra cesedi parçalara ayırdığı tespit edildi. Polis, cesedin diğer parçalarına ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan iki kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



Görüntü Dökümü:



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EK GÖRÜNTÜ



-Şüphelilerin emniyete getirilmesi



///geçilen görüntü



-Olay yeri



-Polis incelemesi



-Çevre sakinleri ile röp.



-Bacakların götürülmesi



-Detaylar

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