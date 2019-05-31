Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - (ek bilgilerle)  DÖVDÜĞÜ KADINI OTOMOBİLDEN ATAN KİŞİ YAKALANDI
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İSTANBUL - (ek bilgilerle)  DÖVDÜĞÜ KADINI OTOMOBİLDEN ATAN KİŞİ YAKALANDI

1 saat önce

SULTANGAZİ'de bir kadını döverek araçtan atan kişi yakalandı.

İSTANBUL - (ek bilgilerle)  DÖVDÜĞÜ KADINI OTOMOBİLDEN ATAN KİŞİ YAKALANDI, System.String[]
SULTANGAZİ'de bir kadını döverek araçtan atan kişi yakalandı. Olaydan sonra şikayetçi olmamasına rağmen genç kadın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin içindeki kadın ile sürücü arasında kavga çıktı. Sürücü, yumrukladığı kadını kapısını açtığı otomobilden  attı. Yere düştükten sonra otomobile tutunan genç kadın, metrelerce sürüklendi. Dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar, genç kadının yardımına koştu. Kadını darp ederek otomobilden atan sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan genç kadın, çevredekilerin yardım teklifini kabul etmedi. Nişanlısı olduğu belirttiği kişiden şikayetçi de olmayan kadın taksiyle uzaklaştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ
Olayın basına yansıması üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plakadan kimliği tespit edilen kişi yakalandı. Şikayetçi olmayan genç kadın da tespit edildi.  Kadın ve dayak atan kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Kapısı açık halde ilerleyen otomobil

-Sürücünün genç kadını yumruklaması

-Kapısı açık otomobilden dışarı atması

-Kadının otomobile tutunarak sürüklenmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yerinden görüntü

-Görgü tanığı ile röp.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:14 Kaynak: DHA
Polis, Sultangazi, İstanbul, Güncel
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