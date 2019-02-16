İstanbul - (Ek Bilgiyle) Balat'ta 3 Katlı Bina Çöktü
1 saat önce
ÇÖKME ANI KAMERAYA YANSIDIHaber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul DHAFatih Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü.
ÇÖKME ANI KAMERAYA YANSIDI
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul
DHA Fatih
Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü. Çökme anı yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı.
Fatih Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı eski bir bina saat 15.00 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevkedildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye
ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi. Bina çevresindeki bir araçta hasar gelirken olay yerinde AFAD
'ın da katılımıyla inceleme yapıldı. Enkaz altında kalan olup olmadığı hassas burunlu köpekle de araştırıldı. Daha sonra binanın çökmeyen bölümleri iş makinesi ile yıkıldı
ÇÖKME ANI KAMERADA
Binanın çökmesi yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde binadan gelen sesler ve taş parçalarının düşmesi üzerine çevredekiler uzaklaşıyor. Bir aracın uzaklaştırmaya çalışılması sırasında bina bir anda çöküyor. Sokağı toz bulutu kaplarken çevredekiler hızla olay yerinden kaçıyor.
Görüntü Dökümü:
---------------
-Çökme anının görüntüsü
-Olay yerinden görüntü
-İtfaiyenin incelemesi
-Zarar gören araç
-Havadan görüntüyle olay yeri
-Köpekle inceleme
-Yıkımdan görüntü
DHA FEED
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:09 Kaynak: DHA
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
Metris Cezaevinde Yangın Çıktı! Dumandan Etkilenen Mahkumlar Hastaneye Kaldırıldı
İstanbul'da Yine Aynı Korku! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü
Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak