İstanbul - (Ek Bilgiyle) Kartal'da Bedrettin Dalan'ın Oğlunun Cipini Çalan Kişiyi Koruması Vurdu
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağatay KENARLI, - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR İstanbul DHA KARTAL'da sabah saatlerinde hırsız olduğu belirtilen kişinin içinde öldürüldüğü cipin Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait olduğu öğrenildi.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağatay KENARLI, - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR İstanbul
DHA
KARTAL'da sabah saatlerinde hırsız olduğu belirtilen kişinin içinde öldürüldüğü cipin Bedrettin Dalan
'ın oğlu Barış Dalan'a ait olduğu öğrenildi. Çaldığı ciple kaçan kişiyi vuranın ise Barış Dalan'ın yakın koruması olduğu belirtildi.
Olay sabah saatlerinde Orhantepe Mahallesi, Orhangazi
Caddesi'nde meydana geldi,
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden Bedrettin Dalan'ın oğluna ait cipi çalan 2 kişi araçla kaçmaya başladı. Bu sırada site güvenliği ve Bedrettin Dalan'ın oğlunun yakın koruması, şüphelilerin peşine düştü. Korumanın açtığı ateş sonucu cipin sürücü koltuğundaki kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip bir servis aracına çarparak durdu. Vurulan kişinin yanındaki kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis
ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polisin incelemesi
-Cipin görüntüsü
-Kırık camı
-İçindeki ceset
-Polisin incelemesi
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:00 Kaynak: DHA
Bedrettin Dalan'ın Oğlunun Cipini Çalan Kişiyi, Koruması Vurdu
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