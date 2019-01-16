İstanbul-Ek) Esenler'de Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü: 4 Yaralı
24 dakika önce
EK) Esenler'de vatandaşların üzerine iş yeri tabelası düştü: 4 yaralı Dev tabelanın altında kalarak yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldıİSTANBUL - İstanbul Esenler bir kahvaltı salonu önünde bulunan 4 kişinin üzerine iş yerine ait dev tabela düştü.
İSTANBUL-EK) Esenler
'de vatandaşların üzerine iş yeri tabelası düştü: 4 yaralı
Dev tabelanın altında kalarak yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL - İstanbul
Esenler bir kahvaltı salonu önünde bulunan 4 kişinin üzerine iş yerine ait dev tabela düştü. Mahallelinin kurtarmaya çalıştığı 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Oruç Reis Mahallesi Karadeniz Caddesi
üzerinde bulunan bir kahvaltı salonu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kahvaltı salonuna ait dev tabela iş yeri önünde bulunan vatandaşların üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar tabelanın altında kalarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım isterken, bazı vatandaşlar ise tabelayı yaralıların üzerinden kaldırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralanan vatandaşlar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tabelanın altında kalarak yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:00 Kaynak: İHA
İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü
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