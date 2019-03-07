İstanbul - (Ek Görüntü) - Lüks Otomobilli Düğün Konvoyu Yol Kapatıp "Drift" Yaptı
1 saat önce
İstanbul DHAİstanbul'da çok sayıda lüks aracın yer aldığı düğün konvoyu Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii yol kesip drift yaptı.
İstanbul
DHA
İstanbul'da çok sayıda lüks aracın yer aldığı düğün konvoyu Kuzey Marmara
Otoyolu Başakşehir
mevkii yol kesip drift yaptı. Yol kesmelerini profesyonel kameralarla kaydettiren konvoydakiler drone ile bile çekim yaptırdı
İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü bir çiftin düğünü vardı. Düğün için onlarca lüks araç, İSTOÇ'dan hareket etti. Düğün konvoyu ilerlerken drone ve profesyonel kayıttaydı. Konvoy Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken Başakşehir mevkiinde durdu. Yol kesen konvoy otomobilleriyle "drift" denilen hareketi yaptı. Konvoydakiler kimseye umursamazken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Lüks düğün konvoyunun yolculuğu yol keserek ve drift yaparak Başakşehir'e kadar sürdü.
Görüntü Dökümü:
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-Konvoyun görüntüsü
-Dritf yapmaları
-İlerleyen konvoyun görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:41 Kaynak: DHA
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