İstanbul - (Ek Görüntüyle) Büyükçekmece'de Patlama : 1 Ölü

Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABüyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA



Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.



İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Olay yerinden görüntüler



-İtfaiye ve polis



-Röportajlar



DHA FEED

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler

25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Olan Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi

CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti

Otomotiv Devi Ford, Brezilya'daki Fabrikasını Kapatıyor