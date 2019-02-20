İstanbul - (Ek Görüntüyle) Büyükçekmece'de Patlama : 1 Ölü
1 saat önce
Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABüyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.
Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA
Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiye ve polis
-Röportajlar
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:05 Kaynak: DHA
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