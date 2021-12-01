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İstanbul ekimde son iki yılın turist rekorunu kırdı - Son Dakika

İstanbul ekimde son iki yılın turist rekorunu kırdı

01.12.2021 11:02
İstanbul ekimde son iki yılın turist rekorunu kırdı

İstanbul'u ziyaret eden aylık turist sayısı geçen Ekim ayında 1 milyon 152 bin 771 ile son iki yılın en yüksek rakamına ulaştı.

İstanbul'u ziyaret eden aylık turist sayısı geçen Ekim ayında 1 milyon 152 bin 771 ile son iki yılın en yüksek rakamına ulaştı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın ilk 10 ayında 6 milyon 982 bin 691 oldu. Ekimde ise İstanbul'u 1 milyon 152 bin 771 kişi ziyaret etti. Turist sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116 artış kaydetti.

İstanbul'a ekimde 1 milyon 148 bin 689 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 4 bin 82 oldu. Geçen seneye göre kente hava yoluyla gelenlerin sayısı yüzde 117, deniz yoluyla gelenlerin oranı yüzde 25 arttı.

Ekim ayında Atatürk Havalimanı'ndan bin 231, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 341 bin 388 kişi, İstanbul Havalimanı'ndan 806 bin 70 kişi İstanbul'a giriş yaparken, Karaköy Limanı'ndan bin 25, Tuzla Limanı'ndan bin 482, Zeytinburnu Limanı'ndan bin 223, Ambarlı Limanı'ndan 196, Haydarpaşa Limanı'ndan 102, Marmara Limanı'ndan 34, Pendik Limanı'ndan 20 yabancı ziyaretçi kente geldi.

Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 70,17'si İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 29,72'si Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Ayrıca Karaköy Limanı'na bu yıl ilk kez turist ekimde geldi.

Turist sayısında İranlılar ilk sırada yer aldı

İstanbul'a gelen yabancılar arasında İranlılar, 102 bin 220 turistle ilk sırada yer aldı.

İran'ı sırasıyla 101 bin 21 turistle Rusya, 98 bin 251 turistle Almanya, 49 bin 944 ile Fransa, 46 bin 366 ile İngiltere, 36 bin 742 ile Irak, 34 bin 152 turistle ABD, 33 bin 653 ile Ukrayna, 31 bin 724 sayısı ile Hollanda ve 29 bin 728 turistle İsrail takip etti.

İstanbul'a gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 8,87'sini İranlılar, yüzde 8,76'sını Ruslar, yüzde 8,52'sini Almanlar, yüzde 4,33'ünü Fransızlar, yüzde 4,02'sini İngilizler, yüzde 3,19'unu Iraklılar oluşturdu.

Ekimde İstanbul'a 189 ülkeden turist geldi

İstanbul'a söz konusu dönemde 189 ülkeden turist gelirken, Laos ve Makao'dan birer kişi, Sao Tome ve Principe ile Svaziland'dan ikişer kişi İstanbul'u ziyaret etti.

İstanbul'da son 24 ayda gelen turist sayısı şöyle:

AylarTurist Sayısı
Ekim 20211.152.771
Eylül 2021975.916
Ağustos 20211.002.722
Temmuz 20211.130.999
Haziran 2021684.621
Mayıs 2021384.630
Nisan 2021419.686
Mart 2021545.608
Şubat 2021350.913
Ocak 2021334.825
Aralık 2020408.040
Kasım 2020439.920
Ekim 2020533.405
Eylül 2020460.670
Ağustos 2020436.198
Temmuz 2020301.930
Haziran 202066.725
Mayıs 2020847
Nisan 2020960
Mart 2020374.101
Şubat 2020962.151
Ocak 20201.017.034
Aralık 20191.127.915
Kasım 20191.088.372

İstanbul Havalimanı, İstanbul, turist, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul ekimde son iki yılın turist rekorunu kırdı - Son Dakika


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