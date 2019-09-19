İstanbul Ekonomi Zirvesi, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyor
2 saat önce
Bu yıl 5 Aralık'ta 3'üncüsü düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulması hedefleniyor.
Bu yıl 5 Aralık'ta 3'üncüsü düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulması hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:15
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