Son Dakika Haberleri: İstanbul Ekonomi Zirvesi, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyor
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İstanbul Ekonomi Zirvesi, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyor

2 saat önce

Bu yıl 5 Aralık'ta 3'üncüsü düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulması hedefleniyor.

İstanbul Ekonomi Zirvesi, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyor, System.String[]

Bu yıl 5 Aralık'ta 3'üncüsü düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulması hedefleniyor.

İstanbul, Ekonomi, Aralık, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:15 
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