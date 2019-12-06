İstanbul Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri sahiplerini buldu

Bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde kendi alanında başarılı işlere imza atan iş insanı ve sivil toplum kuruluşlarına 'Altın Değerler' ödülleri verildi.



Türkiye'nin en büyük ekonomi organizasyonlarından 3. İstanbul Ekonomi zirvesi 10 ülkeden 500'den fazla iş adamının katılımıyla düzenlendi. Zirve sonunda kendi alanında başarılı işlere imza atan iş insanı ve sivil toplum kuruluşlarına 'Altın Değerler' ödülleri verildi. Çırağan Sarayında düzenlenen ödül törenine iş, sanat ve cemiyet hayatından davetliler katıldı.



Törende konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, "Çok başarılı bir zirve gerçekleştirdik. Başarıyı teşvik etmek için örnek çalışmalara imza atan kişileri ödüllendirdik. İcra kurulu üyelerimiz tarafından çok titiz bir çalışma sonucu belirlenen ödülleri alan herkesi tebrik ederim." diye konuştu.



Gecede ödül töreninin yanı sıra Lazaza Gülcan Selçuk'un defilesi de gerçekleşti.



Ödül alan isimler ve kategorileri şöyle:



Dünya Bankası Kıdemli Ekonomist Sibel Kulaksız - Dünyanın Dijital Bankası Ödülü



Uluslararası Tahkim Kurulu ICC Baskan Vekili Bennar Aydoğdu - Uluslararası tahkimin gelişmesine katkısından dolayı



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili İbrahim Pektaş - Türkiye ihracatının artmasına katkılarından dolayı



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya - Türkiye'nin Dünyada tanıtılmasına katkılarından dolayı



KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem - Fark Oluşturan Kadın Girişimcileri Ödülü



Cape Town Kongre Merkezi Genel Müdürü Julie May Ellingson - Çevre ve turizme katkılarından dolayı



IBM Bankacılık Orta Doğu ve Afrika Lideri Pawel Antoni Stefanski - Dijital dankacılık çözümlerine katkılarından dolayı



Vahşi Yaşam, Doğa ve Çevre Koruyucusu Aslı Gedik - Vahşi Yaşam, Doğa ve Çevre Koruyucusu Ödülü



BDY Group Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Baday - LPG Sektöründe Liderlik Ödülü



PTT AŞ İstanbul Başmüdürü Mustafa Soran - En Hızlı Yükseliş Gösteren Kurum Ödülü



Alarko Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih - Sürdürülebilirlik Ödülü



Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay - Uluslararası Alanda Başarılı Gazete Ödülü



Lazaza Moda Tasarımcı Gülcan Selçuk - Doğa Dostu Modacı Ödülü



Medyapım Kurucu Fatih Aksoy - Yılın Başarılı Yapım Şirketi Ödülü



Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen - Yılın Lojistik Markası Ödülü



Dr. Mustafa Yaşar - Tıp alanına getirdiği yeniliklerden dolayı



Lufthansa HavaYolları Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer - Avrupa ve Almanya'nın En İyi Hava Yolu Ödülü - İSTANBUL