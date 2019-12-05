Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, büyümede, üretimde, ihracatta yakaladıkları başarıyı, hizmetlerde de sürdürdüklerini belirterek, "Dünyadaki 223 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyor her yere ayak basıyoruz." dedi.

TİM, Türk Girişimci ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Cool Reklam iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi başladı.

1 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle düzenlenen zirvenin açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ve Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Gülle, İstanbul'un yıllık 15 milyona yaklaşan yabancı turist sayısı, 85 milyar dolarlık ihracatı ve üretmiş olduğu 257 milyar dolarlık GSYH ile İstanbul'un Finlandiya, Mısır, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin dahi önüne geçtiğini söyledi.

Bu kapsamda İstanbul Ekonomi Zirvesi gibi etkinliklerin kente sağladığı değerden bahseden Gülle, 1 milyar dolarlık iş birliği hedefi taşıyan zirvenin ticari ortamı daha da güçlendireceğini anlattı.

Gülle, ticaret savaşları, korumacılık politikaları gibi ekonomiyi durgunluğa iten gelişmelere değinerek, küresel ticareti etkileyen tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin başarılı performansla 10 ayda ihracatta yüzde 2,6'lık artış yakaladığını vurguladı. Avrasya ve Asya-Pasifik'in 21. yüzyıldaki yükselişiyle Avrasya'nın en doğusu ve en batısında, Çin'den Macaristan'a kadar uzanan yeni ve köklü bir iş birliği döneminin içerisinde olduklarını dile getiren Gülle, bu bölgenin Türkiye'ye sunduğu fırsatları anlattı.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin imkan ve kaynaklarını artık daha kapsayıcı ve sürdürülebilir şekilde kullanmaları gerektiğinin altını çizdiğini vurgulayan Gülle, bu anlayışı kamu ve özel sektör yatırımları ile doğrudan yatırımlarda pratiğe döktüklerini söyledi.

Türkiye, en fazla turist çeken 6. ülke

Gülle, Türkiye'nin 2018 itibarıyla dünyanın en fazla Turist çeken 6. ülkesi konumunda olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yıllık ortalama 550 bin yabancı hasta ülkemizi sağlık imkanlarından faydalanmak adına ziyaret ederken, 182 ülkeden 100 binin üzerinde yabancı öğrenci ise üniversitelerimizde eğitim görüyor. Dizi ve film ihracatında ABD'den sonra dünyada ikinci sıraya yükseldik. Artık büyümede, üretimde, ihracatta yakaladığımız başarıyı, hizmetlerde de sürdürüyoruz. Dünyadaki 223 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyor her yere ayak basıyoruz."

Gülle, amaçlarının, mevcut coğrafyada barışın ve iş birliğinin hüküm sürmesiyle oluşacak refahın tüm bölge ülkelerine yayıldığı bir ekosistem oluşturabilmek olduğunu kaydederek, "Bu amaç uğruna çalışıyor, bölgesel ekonomik bağımsızlığımızın en önemli odak noktasına kardeşliği, beraberliği ve paylaşımı koyuyoruz." diye konuştu.

"Sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçilik için 3 tuzaktan kurtulmalıyız"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı, iş yapma modellerinde ve ticarette yaşanan değişim ve dönüşümden bahsederek, zamanın ruhunu anlamayan oyuncuların zamanla kaybolup gideceğini söyledi. Zor ve çetin bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Avcı, "Türkiye ekonomisi, son 4 yılda dördüncü defa resesyondan çıkış sinyali verdi. İşte bu noktada büyümenin kalitesi ve sürdürülebilir olması için ev ödevlerimizi eksiksiz yapmaktan başka çıkış yolu görünmüyor." dedi.

Avcı, yatırım ve istihdamın sürdürülebilir olması için yüzde 5 büyümenin sürdürülebilir kılınması gerektiğini kaydederek, yatırımcı güvenini sağlanması ve ülkedeki yatırım ikliminin iyileştirilmesinin öneminden bahsetti. "Bağışıklık sistemi gelişmiş bir ekonomi için üretim, sanayi, katma değerli verimlilik odaklı bir sanayi modeline acilen geçmeliyiz." diyen Avcı, 2019'da bazı sektörlerde talep azalması yaşanan daralmalardan bahsetti.

Avcı, "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçiliği için üç önemli tuzaktan, orta gelir, orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarından kurtulması gerekiyor." yorumunu yaptı.

Yenilenebilir enerjideki gelişmeler

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, dünya üzerinde bir yerde insanlar gıdaya ulaşmazken başka yerlerde ciddi gıda israfının yaşandığına değinerek, Türkiye'nin dış yardımlarından bahsetti. Zirvede, ülke ekonomisi, iklim değişikliği, dijital dönüşüm ve değişim alanlarında kültür oluşturulması, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, doğal kaynaklarının kullanılması gibi konuların ele alınacağını dile getiren Kalyoncu, çok geniş bir yelpazede yeni dünya düzenine ne kadar hazır olunduğunun cevabının aranacağını söyledi.

Kalyoncu, "İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede ve çözümde en güçlü ve kısa vadeli yönetilebilir çözümün yenilenebilir enerjiye geçmek ve bu üretimi artırmak olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bu alanda son dönemlerde yapılan çalışmalar umut verici ve çok önemlidir." dedi.

Anadolu LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Armutçu, ticaret savaşlarının önceki yıllarda da olduğunu ve bu dönemde de devam ettiğini belirterek, bu sıkıntılara rağmen kendilerinin işine baktığını söyledi.

Armutçu, "Türk girişimcisi her zaman işine bakar. Yapısal sorunlarımız olsa da girişimcilerimiz korkusuz, genç ve dinamik nüfusumuz var. Ticaret savaşları oluyor diye kimse yatırımdan vazgeçmez bizde. Yeter ki yatırım ortamını iyileştirelim, insanlarımızın ayağına vurulan prangaları kıralım." dedi.

Akaryakıt istasyonu kurarken veya işletirken karşılaştıkları sıkıntılardan bahseden Armutçu, güvenli ve hukuki ortamda yatırım yapılabileceğini bildirdi.