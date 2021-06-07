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MARDİN -İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Tüzmen, salgın dönemindeki ekonomi politikasını değerlendirdi - Son Dakika

MARDİN -İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Tüzmen, salgın dönemindeki ekonomi politikasını değerlendirdi

07.06.2021 12:06

Eski Devlet Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele döneminde oldukça başarılı yönetim sergilediğini belirterek, "Türkiye, antrenmanını iyi yaptı,...

Eski Devlet Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele döneminde oldukça başarılı yönetim sergilediğini belirterek, "Türkiye, antrenmanını iyi yaptı, kaslarını kuvvetlendirdi ve kapının açılmasını bekliyor." dedi.

Tüzmen, Mardin'deki temasları kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde hem Türkiye hem de dünya ekonomisinin ciddi sıkıntı yaşadığını söyledi.

Tüm ekonomilerin bu dönemde çok özverili davranmak zorunda kaldığını anlatan Tüzmen, "Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin pandemi döneminde oldukça başarılı yönetim yaptığını gördüm. Gerek sağlık gerekse ekonomi alanında sıkıntıları aşmak için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Ülkenin güçlü olduğunu, bu sıkıntıları aşacağını aktaran Tüzmen, "Komşu ve çevre ülkelerle dostluk içerisinde dış ticaretimizi sınır illerimizden başlayarak Türkiye'ye dalga dalga yayabileceğimize ve bu güce eriştiğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, antrenmanını iyi yaptı"

Yaşanan sıkıntıları tüm ülkelerin kendi metotlarıyla aşmaya çalıştığına işaret eden Tüzmen, kırılgan ekonomileri olan ülkelerin daha çok sıkıntı yaşadığını bildirdi.

"Türkiye salgın döneminde eksiklerini toparlamaya çalıştı, daha iyi bir şekilde yoluna devam edeceği çalışmayı yaptı. Türkiye, antrenmanını iyi yaptı, kaslarını kuvvetlendirdi ve kapının açılmasını bekliyor. Kapı açıldı mı herkes koşacak." ifadelerini kullanan Tüzmen, ülkenin çok başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Tüzmen, komşu ülkelerle siyaset ve ticaretin eski günlerden daha iyi duruma geleceğini dile getirerek, ülkede turizmin de önemli gelir kaynağı olduğunu aktardı.

"Türkiye taşımacılıkta yeniden dünyanın önemli merkezi haline gelecek"

Türkiye'nin avantajları arasında turizm, tarım, ticaret ve taşımacılığın olduğuna işaret eden Tüzmen, "Komşularla iyi ilişkiler geliştiği zaman Türkiye tekrar taşımacılıkta bölgesinin ve dünyanın en önemli merkezi haline gelecek. Aşılama da iyi yapılır, salgının Türkiye'de artık devam etmediği söylenirse bu kez turizm aynı şekilde gelecek." şeklinde konuştu.

Tüzmen, Anadolu'da ticaretin tarihsel sürecine değinerek, şunları kaydetti:

"Geçmişte en büyük ticaretin yapıldığı yer Türkiye'dir. Ondan önce de Osmanlı ve Selçuklu'dur. Bütün bu imparatorlukların yaşandığı yerlerde daha öncesine gidildiğinde Roma ve Yunan dönemlerinde bile ticaretin en önemli merkezlerinin ülkemizde bulunduğunu görürsünüz. Bu beceri bizim genlerimizde var. Dolayısıyla bu dönemi de aştıktan sonra yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum."

"İstanbul Ekonomi Zirvesi, karşılıklı ticaret, sanat, turizm ve kültürel ilişkileri artıracak"

Bu yıl 10 Aralık'ta beşincisi düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne değinen Tüzmen, zirvenin kurumsallaştığını belirtti.

Kürşad Tüzmen, zirvenin sağlayacağı kazanımlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin en önemli zirvelerinden birini gerçekleştirmiş olacağız. Önemli iş bağlantıları yapılacak. İstanbul Ekonomi Zirvesi, karşılıklı ticaret, sanat, turizm ve kültürel ilişkileri artıracak. İnsanların yeni teknolojilerden haberdar olacağı, fikirler duyacağı ve yeni birtakım metotlarla önümüzdeki döneme devam edecekleri bir toplantı olacak. Yaklaşık 20 ülkeden bakan, bürokrat ve iş adamları seviyesinde konuklarımız gelecek ve toplantılar yapacağız."

MARDİN -İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Tüzmen, salgın dönemindeki ekonomi politikasını değerlendirdi
MARDİN -İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Tüzmen, salgın dönemindeki ekonomi politikasını değerlendirdi
MARDİN -İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Tüzmen, salgın dönemindeki ekonomi politikasını değerlendirdi
MARDİN -İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Tüzmen, salgın dönemindeki ekonomi politikasını değerlendirdi
MARDİN -İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Tüzmen, salgın dönemindeki ekonomi politikasını değerlendirdi

Kürşad Tüzmen, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MARDİN -İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Tüzmen, salgın dönemindeki ekonomi politikasını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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