İSTANBUL- EKREM İMAMOĞLU İL SEÇİM KURULU'NA GELDİ
1 saat önce
EKREM İMAMOĞLU İL SEÇİM KURULU'NA GELDİ (3 Aktuel görüntüler)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:52 Kaynak: DHA
İSTANBUL- EKREM İMAMOĞLU İL SEÇİM KURULU'NA GELDİ (3 Aktuel görüntüler)
(Tür: İstanbul
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Saraçhane'de İmamoğlu'na coşkulu karşılama
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Ekrem İmamoğlu'nun "Sen utanma biz utanalım" dediği Cebrail de Saraçhane'ye geldi
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, sosyal medya paylaşımlarla sallandı