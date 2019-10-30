İstanbul Ekspres Kurye Servisi

İstanbul'un dillere destan trafiği yüzünden çoğu zaman göndermek isteğiniz ürünler diğer kurye ve kargo firmaları tarafından aynı şehirde olmasına rağmen uzun sürede gönderilmektedir. En geniş Motorlu kurye kadromuz ile taahhüt ettiğimiz saatler içerisinde gönderileriniz adreslerine teslim edilmektedir.

Hızlı iletişim adreslerimizi kullanarak günün her saatinde kurumsal firmamız ile iletişime geçerek dilediğiniz zaman paketlerinizin İstanbul'un tüm noktalarından servis edilmesini sağlayabilirsiniz. Sayısız noktada profesyonel hizmet veren kuryelerimiz, güvenli taşımacılık hizmeti sağlar. Motorlu ve Araçlı Kurye hizmetlerini yüksek standartlarda sunmak adına faaliyetlerine başlayan firmamız, 1997 yılından beri aralıksız hizmetlerine devam etmektedir.

İstanbul Gebze Kurye Hizmeti

İstanbul'a yakın,kalabalık ve uç noktalar biri olan Gebze gün içinde kargo ve kurye faaliyetlerinin en çok gerçekleştirildiği bölgeler arasında yer almaktadır. Özellikle üretim tesisleri ve firmalar açısından önemli bir yere sahip olan Gebze de birkaç saat içerisinde teslimat gerçekleştirmek isteyen firmalar ve kişiler tarafından alternatif kurye servisleri ile çalışmak zorunlu hale gelmiştir. Ticari faaliyetlerinizin sekteye uğramaması ve ürünlerinizin müşterilere güvenli ve hızlı bir şekilde aynı gün içinde ulaşması için Gebze kurye hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Gelişen teknoloji ve uygulamalar yardımıyla internet ve mobil cihazlarınız üzerinden anında kurye hizmetlerimizi talep edebilir, kurye gönderi takibi yapabilir ve sorunsuz hizmet alabilirsiniz. http://temkurye.com/ adresi üzerinden güncel hizmetlerimizin detaylarını ve kurumsal referanslarımızı inceleyerek İstanbul'un tüm noktalarından motorlu ve araçlı kurye hizmeti talep edebilirsiniz.

İstanbul Pendik Motorlu Kurye

İstanbul'un tüm ilçelerinde aktif faaliyet yürüten firmamız tarafından tüm özel paketlerinizin sorunsuz bir şekilde yeni adreslerine teslim edilmesini sağlayabilirsiniz. Pendik kurye servisimiz ile birkaç saat içerisinde:

Ekspres,

Normal kurye hizmeti,

Gidiş – dönüş,

VIP kurye ,

Gece,

Araçlı kurye seçeneği,

Moto kurye,

Kurye araç kiralama,

Paketleme vb.

Daha birçok farklı hizmet sunulmaktadır. Kurumsal web sitemiz üzerinden paket alım ve gönderim adresleri ve paket boyutunu işaretleyerek anında fiyat alabilirsiniz.

İstanbul'un en hızlı moto kurye servisi olarak yıllardır hizmet veren firmamız tarafından motorlu ve araçlı kuryelerimiz aracılığıyla hızlı teslimat sağlanmaktadır. İstanbul trafiğine yakalanmadan, aynı gün içinde en geç 75 – 150 dakika arasında ekspres hizmet alabilirsiniz.

İstanbul Kurumsal Kurye Servisi İletişim

İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası dahil olmak üzere tüm noktalarda kurumsal kurye hizmetleri sunulmaktadır. Firmamız tarafından sunulan kurumsal kurye hizmeti kapsamında, Tuzla kurye hizmeti dahil olmak üzere İstanbul merkezi ve çevre bölgelerinin hepsi için kurumsal hizmet alabilirsiniz. Firmamıza:

444 50 44 veya

0212 275 11 11 telefon numarası ile

Anında erişim sağlayabilirsiniz. İstanbul'un tüm noktalarında kurumsal servisleri ile hizmet sağlayan firmamız, adresinizden ürünlerinizi teslim alarak güvenli olarak yeni adreslerine ulaştırmaktadır.

Dilediğiniz zaman iletişim adreslerimizi kullanarak en iyi kurye hizmetinden yararlanabilirsiniz. Günümüzde bilinen birçok kargo firması tarafından çeşitli bahaneler ile kargoların teslimatı gecikmekte veya istenilen sürede paketler ulaştırılmamaktadır. Karmaşık kargo prosedürlerini bir kenara bırakarak istediğiniz zaman profesyonel kurye hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kurye ve müşteri arasında güvenin sağlanması adına kurumsal hizmet politikaları geçerli olmaktadır. Kurumsal hizmetlerimizden yararlanarak sorunsuz bir şekilde; büyük koli, küçük koli, orta koli, zarf ve diğer paketlerinizin İstanbul'un bir ucundan diğer bir ucuna kadar birkaç saat içinde ulaşmasını sağlayabilirsiniz.