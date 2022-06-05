İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Bozali'den Bedaş Hakkında 'Haksız Kazanç' İddiası: "3-4 Kata Varan Kazançlar Oluyor" - Son Dakika
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İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Bozali'den Bedaş Hakkında 'Haksız Kazanç' İddiası: "3-4 Kata Varan Kazançlar Oluyor"

05.06.2022 12:53

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Bozali, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (BEDAŞ) uyguladığı ‘talep yönetim sistemi’ nedeniyle abonelik işlemleri tamamlanmadan saati bağlanan vatandaşların kaçak elektrik kullanır duruma düştüğünü öne sürdü. Dağıtım şirketlerinin elektriğin kilovatsaatini devletten 0,6 sente aldığını belirten Bozali, “Kaçak elektrik faturası yazdıklarında bunun iki, üç katını yazıyorlar. Bunun, devlete yine sadece KDV’sini ödüyorlar. Yani arada 3-4 kata varan kazançlar da oluyor” dedi.

TAMER ARDA ERŞİN

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haluk Bozali, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nin (BEDAŞ) uyguladığı 'talep yönetim sistemi' nedeniyle abonelik işlemleri tamamlanmadan saati bağlanan vatandaşların kaçak elektrik kullanır duruma düştüğünü öne sürdü. Dağıtım şirketlerinin elektriğin kilovatsaatini devletten 0,6 sente aldığını belirten Bozali, "Kaçak elektrik faturası yazdıklarında bunun iki, üç katını yazıyorlar. Bunun, devlete yine sadece KDV'sini ödüyorlar. Yani arada 3-4 kata varan kazançlar da oluyor" dedi.

Haluk Bozali, Cengiz ve Kolin holdinglerin ortağı olduğu BEDAŞ'ın yaklaşık 1,5 yıl önce uygulamaya koyduğu 'talep yönetim sistemi' (TYS) nedeniyle yurttaşların ve kendilerinin mağdur olduğunu açıkladı. BEDAŞ adına abonelerin bağlantı işlemlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Bozali'nin iddiasına göre, yurttaşların abonelik işlemleri sırasında TYS kullanılıyor ve abonelik işlemleri sonlanmadan yurttaşın elektrik saati bağlanmış oluyor. Elektrik saati bağlanan yurttaş, işlemlerinin tamamlandığını düşünerek elektriğini kullanmaya başlıyor. Ancak uzun süren bürokratik işlemler ve bazen sistemdeki aksaklıklar nedeniyle abonelik işlemleri henüz sonuçlanmadan elektrik kullandığı için yurttaşa kaçak elektrik faturası çıkarılıyor.

Bozali, BEDAŞ'ın uyguladığı bu sistemin iptali ve yürütmesinin durdurulması için oda olarak dava açtıklarını duyurdu. Bozali, davanın gerekçesini ANKA Haber Ajansı'na şöyle açıkladı:

"İşimiz erken sonlanmıyor. Sonlanmadığı zaman da insanlar elektriği bekleyemiyorlar. Beklemediği için de ya kaçak kullanmak zorunda ya da usulsüz elektrik kullanmak zorunda. Elektrikçiniz işinizi yetiştiremiyor, ilgilenmiyor. Ondan dolayı bu işlemler uzuyor. Siz de kullandığınız için haliyle ceza yiyorsunuz."

"ŞİRKET POLİTİKASI GİBİ GELİYOR"

BEDAŞ'ın, kestiği kaçak elektrik faturasından daha yüksek gelir elde ettiğini öne süren Bozali, şunları söyledi:

"Dağıtım şirketleri, devletten kilovatsaatini 0,6 sente alıyorlar. Ama kaçak elektrik faturalarında, dağıtım şirketleri gene devletten bunu o paraya alıyorlar. Kaçak cezası yazdıklarında, bunun iki, üç katını yazıyorlar. Bunun, devlete yine sadece KDV'sini ödüyorlar. Yani arada 3-4 kata varan kazançlar da oluyor.

Bunlar bir, iki tane, münferit olsa anlayabileceğiz. Sanırım İstanbul Avrupa yakasında, özellikle bu konu sanki bir şirket politikasıymış gibi geliyor bize. Vatandaşı bu yöntemle; kurbağayı alttan ısıtıyorlar ya vatandaşın cebinden parayı çekmek gibi bir düşünce var gibi geliyor."

İnsanlara daha kolay ve pratik şekilde verilmesi gerektiğini kaydeden Bozali, BEDAŞ'ın, kaçak elektrik kullanır duruma düşen yurttaşlara "Elektrikçiniz işi yetiştiremiyor, bundan dolayı da elektrikçiniz ilgilenmiyor. Ondan dolayı da işlemler uzadığı için haliyle ceza yiyorsunuz" diyerek odalarının üyelerini zan altıda bıraktığını öne sürdü.

Bozali, "Burada vatandaşı, hani kurbağayı altta ısıtıyorlar ya, vatandaşın cebinde bu konuda parayı çekmek gibi bir düşünce var gibi geliyor" dedi.

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Bozali'den Bedaş Hakkında 'Haksız Kazanç' İddiası: 3-4 Kata Varan Kazançlar Oluyor
İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Bozali'den Bedaş Hakkında 'Haksız Kazanç' İddiası: 3-4 Kata Varan Kazançlar Oluyor
İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Bozali'den Bedaş Hakkında 'Haksız Kazanç' İddiası: 3-4 Kata Varan Kazançlar Oluyor
İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Bozali'den Bedaş Hakkında 'Haksız Kazanç' İddiası: 3-4 Kata Varan Kazançlar Oluyor

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Kaynak: ANKA

Başkent Elektrik Dağıtım, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Bozali'den Bedaş Hakkında 'Haksız Kazanç' İddiası: '3-4 Kata Varan Kazançlar Oluyor' - Son Dakika

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