İett: "Avcılar'daki Kazada Ne Yazık Ki 85 Yaralımız Var. Yolcularımızın Tedavileri Devam Ediyor. Şimdilik Hayati Tehlikesi Olan Yolcumuz Bulunmuyor" - Son Dakika
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İett: "Avcılar'daki Kazada Ne Yazık Ki 85 Yaralımız Var. Yolcularımızın Tedavileri Devam Ediyor. Şimdilik Hayati Tehlikesi Olan Yolcumuz Bulunmuyor"

10.09.2022 00:03
İett: "Avcılar'daki Kazada Ne Yazık Ki 85 Yaralımız Var. Yolcularımızın Tedavileri Devam Ediyor. Şimdilik Hayati Tehlikesi Olan Yolcumuz Bulunmuyor"

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpışmasına ilişkin, “Avcılar’daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor” açıklamasını yaptı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpışmasına ilişkin, "Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

İETT, akşam saatlerinde İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması ile yaşanan kazaya ilişkin açıklama yaptı. 85 yaralının olduğunu duyuran İETT, hayati tehlikesi olan yolcunun bulunmadığını belirtti. İETT'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama şöyle:

"Avcılar'daki kazada ne yazık ki 85 yaralımız var. Yolcularımızın tedavileri devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Şimdilik hayati tehlikesi olan yolcumuz bulunmuyor. Metrobüs hattını açma çalışmamız da tamamlanmak üzere. Kazanın sebebi teknik ekiplerce araştırılıyor."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Avcılar'da iki metrobüsün çarpışmasına ilişkin yaptığı açıklamada 50 yaralının ambulanslarla en yakın hastanelere ulaştırıldığını belirtti. Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 50 yaralımız ambulanslarla en yakın hastanelere ulaştırıldı. 49 yaralımız ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi oldu. Yaralanan hemşehrilerime Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun, İstanbul."

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Avcılar, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İett: 'Avcılar'daki Kazada Ne Yazık Ki 85 Yaralımız Var. Yolcularımızın Tedavileri Devam Ediyor. Şimdilik Hayati Tehlikesi Olan Yolcumuz Bulunmuyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İett: "Avcılar'daki Kazada Ne Yazık Ki 85 Yaralımız Var. Yolcularımızın Tedavileri Devam Ediyor. Şimdilik Hayati Tehlikesi Olan Yolcumuz Bulunmuyor" - Son Dakika
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