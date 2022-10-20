Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla Renaissance Polat İstanbul Otel'de düzenlenen Çevre Forumu'nun kapanış oturumuna katıldı. Emine Erdoğan, forum kapsamında Deniz Sağdıç tarafından atık parçalarla hazırlanan sergiyi gezerek, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'den bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan, Anadolu Ajansı Çevre Forumu'nda atık parçalarla hazırlanan sergiyi gezdi - Son Dakika