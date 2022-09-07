Tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaf kavgası: Sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
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Tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaf kavgası: Sandalyeler havada uçuştu

07.09.2022 18:01

İstanbul Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı girişinde esnaflar arasında kavga çıktı.

Eminönü'nde esnaf kavgasında sandalyeler havada uçuştu

İSTANBUL İstanbul Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle esnaflar arasında kavga çıktı. Tekme ve sandalyelerin havada uçtuğu kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Fatih Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mısır çarşısının girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle esnaflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı. Çevrede bulunan dükkan raflarından ne bulduysa birbirlerine fırlatan esnafı vatandaşlar güçlükle ayırmaya çalıştı.

Taraflar arasında yaşanan gerginlik ise çevrede bulunan polis ekiplerinin müdahale etmesi ile sonlandırıldı.

Esnaflar arasında yaşanan gerginlikte tarafların birbirlerine saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Mısır Çarşısı, Eminönü, Mısır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaf kavgası: Sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika

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