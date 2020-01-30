İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE ÇATI YANGINI YANGIN (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE ÇATI YANGINI YANGIN (1) - Son Dakika

İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE ÇATI YANGINI YANGIN (1)

12 dakika önce

Zeki GÜNAL/Eminönü'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı.

İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE ÇATI YANGINI YANGIN (1), System.String[]

Zeki GÜNAL/

Eminönü'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Olay yeri


Eminönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangın söndürmeye giden helikopterin ışıkları başka bir yangına sebep oldu
Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü Koca Yusuf, Çin'in Wuhan Eyaleti'ndeki Türkler için havalanıyor Bekçilerle ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifinde, "yoklama" ve "sıvazlama" ifadeleri çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 12:49:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE ÇATI YANGINI YANGIN (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]