İstanbul'da park halindeki içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü denize düştü - Son Dakika
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İstanbul'da park halindeki içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü denize düştü

Son Güncelleme: 17.08.2023 09:56

İstanbul Eminönü'nde park halinde bulunan İETT otobüsü denize düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, otobüsün içinde herhangi bir yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü bilinmeyen nedenle hareket ederek denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otobüsü çıkarma çalışması sürüyor.

İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü denize düştü

İSTANBUL VALİLİĞİ: EL FRENİ BOŞALARAK DENİZE DÜŞTÜ

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Saat 08.09' da Emniyet haber merkezi'nden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala CaddesiEminönü İETT garajı içerisinde park halindebulunan EM1 hat numaralıboş(Eminönü-Kulaksız)Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur." ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü denize düştü

"KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ"

Otobüsün şoförü Ramazan Şahin "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi.

İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü denize düştü

İBB'DEN AÇIKLAMA: ŞOFÖRLE İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de Eminönü'nde denize düşen özel halk otobüsüyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fatih Eminönü İETT garajı içerisinde bulunan EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şoförle ilgili tahkikat başlatılırken, otobüsü çıkarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü denize düştü
Kaynak: DHA
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Eminönü, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da park halindeki içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü denize düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da park halindeki içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü denize düştü - Son Dakika
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