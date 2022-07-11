İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE VAPUR SIRASI YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE VAPUR SIRASI YOĞUNLUĞU

11.07.2022 14:55
İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE VAPUR SIRASI YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahillere akın edince vapur seferlerinde yoğunluk yaşandı.

KURBAN Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahillere akın edince vapur seferlerinde yoğunluk yaşandı. Boğazın tadını çıkartmak isteyenler yoğunluğa rağmen sıra bekledi.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sahillere akın etti. Özellikle Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler Eminönü'nde yoğunluğa neden oldu. Bahçelievler'den Üsküdar'a gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Fatma Aksu, " Kurbanımızı kestik, ailelerimizi ziyaret ettik, şimdi de kuzenlerimizle gezmeye gidiyoruz. Bugün çok aşırı bir kalabalık var. Dünya buraya akın etmiş gibi." dedi.

Anadolu yakasına geçmek için vapur sırası bekleyen Ümmügül Soğukpınar ise "Biz insanlar tatile gitti diye düşünüyorduk ama herkes Eminönü'nü tercih ediyor. Deniz havası almayı seviyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------------Eminönü vapur iskelesinden görüntü-Kalabalıktan görüntü-Vapura binenler-Boğaz turu için bekleyenler-Vatandaşlarla röportaj

-Genel ve detaylar


- İstanbul
YORUMLAR
500
İstanbul'da kurban pazarlarında yoğunluk devam etti İstanbul'da kurban pazarlarında yoğunluk devam etti Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı
Kaynak: DHA

Anadolu Yakası, Kurban Bayramı, İstanbul, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE VAPUR SIRASI YOĞUNLUĞU - Son Dakika

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