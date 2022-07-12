İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE VAPUR SIRASI YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE VAPUR SIRASI YOĞUNLUĞU

12.07.2022 10:23
İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE VAPUR SIRASI YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahillere akın edince vapur seferlerinde yoğunluk yaşandı.

KURBAN Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahillere akın edince vapur seferlerinde yoğunluk yaşandı. Boğazın tadını çıkartmak isteyenler yoğunluğa rağmen sıra bekledi.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sahillere akın etti. Özellikle Anadolu Yakası'na geçmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler Eminönü'nde yoğunluğa neden oldu. Bahçelievler'den Üsküdar'a gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Fatma Aksu, " Kurbanımızı kestik, ailelerimizi ziyaret ettik, şimdi de kuzenlerimizle gezmeye gidiyoruz. Bugün çok aşırı bir kalabalık var. Dünya buraya akın etmiş gibi." dedi.

Anadolu yakasına geçmek için vapur sırası bekleyen Ümmügül Soğukpınar ise "Biz insanlar tatile gitti diye düşünüyorduk ama herkes Eminönü'nü tercih ediyor. Deniz havası almayı seviyoruz" diye konuştu.

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Srebrenitsa soykırımının kurbanları anıldı Srebrenitsa soykırımının kurbanları anıldı İstanbul'da bayram tatili İstanbul'da bayram tatili
Kaynak: DHA

Anadolu Yakası, Kurban Bayramı, İstanbul, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE VAPUR SIRASI YOĞUNLUĞU - Son Dakika

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