Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu - Son Dakika
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Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu

15.09.2022 16:51

İstanbul Eminönü'nde yapılan bir sokak röportajında mikrofon uzatılan bir Suriyeli sığınmacı şaşkınlık yaratan sözler söyledi. Suriyeli sığınmacı kendisinin de çevreye rahatsızlık veren göçmenlerden rahatsız olduğunu belirtti.

Mültecilerle ilgili tartışmalar gündemin ön sıralarında kendine yer bulmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan bir sokak röportajında Suriyeli bir gencin söyledikleri ise bir hayli ilginçti... Daha önce yapılan diğer röportajların aksine son derece sakin geçen ikili diyalogda konuşan Suriyeli genç, karşısındaki kişinin verdiği örneklerden sonra kendisinin de çevreye rahatsızlık veren göçmenlerden rahatsız olduğunu dile getirdi.

"BEN DE ÇOK RAHATSIZ OLUYORUM"

Çevreye rahatsızlık veren göçmenlerle ilgili karşısındaki kişi gibi düşündüğünü belirten Suriyeli genç, "O insanların yaptıklarından en az sizin kadar kadar rahatsızlık duyuyorum. Siz nasıl aile olarak bir yere çıktığınızda o davranışlardan rahatsız oluyorsanız ben de rahatsız oluyorum. Yanlış herkes için yanlıştır" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • beyhan d: Doğru söylüyor neresi fıkra gibi sonuçta rahatsızlık veren ister mülteci ister kendi vatandaşımız olsun herkesi rahatsız eder.Bence bu Suriyeli misafirimiz de yanlış herkes için yanlıştır sözü ile doğru bir yorum yapmış..Herkesi aynı kefeye koymak büyük adaletsizlik olur Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu - Son Dakika


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