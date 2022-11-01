Eminönü'de skandal anlar! Gurbetçi kadın, "Açım" diyen emekli vatandaşa 5 lira uzatarak "Sadakam olsun" dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Eminönü'de skandal anlar! Gurbetçi kadın, "Açım" diyen emekli vatandaşa 5 lira uzatarak "Sadakam olsun" dedi

01.11.2022 17:37

İstanbul Eminönü'nde yapılan bir sokak röportajında hayat pahalılığından dert yanan ve "Açım" diyen emekli vatandaş, gurbetçi bir kadının "Sana sadakam olsun" diyerek cebinden çıkardığı 5 lirayı kendisine vermesi sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.

Güncel konular üzerine sokak röportajları yapan Kanal Dünya isimli kanalın son durağı İstanbul Eminönü oldu. Burada emekli bir vatandaşla hayat pahalılığı üzerine yapılan röportaja gurbetçi bir kadının da dahil olması ile olay çok başka yerlere gitti.

"AÇ OLSAN AYAKTA DURAMAZSIN"

"Açım" diyerek özellikle emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken emekli vatandaşa Almanya'da yaşadığını söyleyen gurbetçi kadın "Bırak Allah aşkına, aç olsan ayakta duramazsın" sözleriyle karşılık verdi.

"SANA SADAKAM OLSUN" DEDİ, 5 LİRA UZATTI

Tansiyonun yükseldiği röportaj esnasında hızını alamayan gurbetçi kadın, cebinden çıkardığı 5 lirayı "Açım" diyen emekli vatandaşa uzatarak "Sana sadakam olsun" dedi.

"BU YAPTIĞINIZ HAKARETTİR"

Emekli vatandaş maruz kaldığı durum karşısında bir hayli sinirlenirken çevredekiler de "Bu yaptığınız hakarettir" diyerek gurbetçi kadına tepki gösterdi.

YORUMLAR (4)
  • Armagan Kabatas: Cahil ve küstah insan Almanya değil uzayada çıksan aynı ben bitane çakardım valla lafa bak sadakam olsun sonradan görme kitle 1 euron bu ülkede 19 lira alıyor geniş geniş konusursun Cevap Yaz 34 15 Yayından Kaldır
  • sait acar: Gurbetçinini tuzu kuru.alay etmesi gayet normal.gavurun ekmeğini yiyen yandaşının kılıcını sallar. Cevap Yaz 47 24 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eminönü'de skandal anlar! Gurbetçi kadın, 'Açım' diyen emekli vatandaşa 5 lira uzatarak 'Sadakam olsun' dedi - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik payı satın almak için Gençlerbirliği ile masaya oturacak
18:47 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek günlük kapanış rekorunu kırdı
18:30 Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, şampiyonluk oranında rakiplerine açık ara fark yaptı
18:26 Hz. İbrahim ve Hz. Musa ile ilgili sözleri tepki çeken Celal Şengör hakkında "soruşturmaya takipsizlik" kararı verildi
17:54 Mahir Ünal'ın yerine AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti
17:38 Futbol tutkunlarını mutlu edecek gelişme! Messi ve Ronaldo yeniden rakip oluyor
17:38 Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'nın korkulu rüyası olan kokarca böceği, sınıra dayandı
17:26 Eminönü'de skandal anlar! Gurbetçi kadın, "Açım" diyen emekli vatandaşa 5 lira uzatarak "Sadakam olsun" dedi
17:26 Tarım Kredi marketlerinde 1-15 Kasım tarihlerinde indirim kampanyasına gidildi! İşte indirime gidilen ürünler...
17:22 Kosova-Sırbistan arasında tansiyon yükseldi! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ordusuna "Hazır ol" emri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 19:37:57. #1.12#
SON DAKİKA: Eminönü'de skandal anlar! Gurbetçi kadın, "Açım" diyen emekli vatandaşa 5 lira uzatarak "Sadakam olsun" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement