İSTANBUL - EMİNÖNÜ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
43 dakika önce
Kuvvetli yağış nedeniyle göle dönen Eminönü havadan görüntülendiHaber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAİstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:48 Kaynak: DHA
-Kuvvetli yağış nedeniyle göle dönen Eminönü havadan görüntülendi
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı.
Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü. Sel felaketinin yaşandığı Eminönü'ndeki son durum havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
----------
-Eminönü'nün havadan görüntüleri
İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek? Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu Kışın 1 ayda yağan yağmur, 1,5 saatte yağdı, Üsküdar'da denizle kara birleşti Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş İstanbul'da buluştu