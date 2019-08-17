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İSTANBUL - EMİNÖNÜ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

43 dakika önce

Kuvvetli yağış nedeniyle göle dönen Eminönü havadan görüntülendiHaber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHAİstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi.

İSTANBUL - EMİNÖNÜ'NDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

-Kuvvetli yağış nedeniyle göle dönen Eminönü havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı.
Fatih'te metrekareye 114 kilogram yağış düştü. Sel felaketinin yaşandığı Eminönü'ndeki son durum havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Eminönü'nün havadan görüntüleri



İstanbul, Eminönü, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:48 Kaynak: DHA
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