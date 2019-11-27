Son Dakika › Güncel › İstanbul emmy ödüllü haluk bilginer istanbul'a geldi - Son Dakika
İstanbul emmy ödüllü haluk bilginer istanbul'a geldi
6 saat önce
İSTANBUL EMMY ÖDÜLLÜ HALUK BİLGİNER İSTANBUL'A GELDİ (3) (aktüel görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:22 Kaynak: DHA
İSTANBUL EMMY ÖDÜLLÜ HALUK BİLGİNER İSTANBUL'A GELDİ (3) (aktüel görüntüler)
Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti