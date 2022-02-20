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İstanbul Emniyet'inden 'Migros Eylemine' dair açıklama - Son Dakika

İstanbul Emniyet'inden 'Migros Eylemine' dair açıklama

20.02.2022 14:07

Migros'da zam talebinde bulunan işçiler Beykoz'da Hidiv Kasrı Caddesi'nde toplanarak eylem gerçekleştirdi.

Migros'da zam talebinde bulunan işçiler Beykoz'da Hidiv Kasrı Caddesi'nde toplanarak eylem gerçekleştirdi. Eylem sürelerinin bitmesi sonrası polis anonslarına rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. 68 eylemci çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uyarı ve ikazlara aldırmadan eylemlerine ısrarla devam eden 68 şahıs yakalanmış, direniş gösteren şahısların bir kısmının yakalanma işlemi kelepçelenmek suretiyle gerçekleşmiştir" ifadesine yer verdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Migros eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Depo çalışanlarının maaşlarına yapılan zamlarla ilgili iyileştirme taleplerini dile getirmek amacıyla 03.02.2022 tarihinde Esenyurt ilçemizde başlayan eylemleri çeşitli yer ve tarihlerde devam eden basın açıklamaları ve etkinliklerle devam etmiştir.

Eylem yapılan yerlerin bir kısmı, basın açıklaması yapılabilecek yerlerden olmadığı halde, herhangi bir müdahale ve güvenlik zafiyeti oluşturmadan açıklama yapılmasına müsaade edilmiştir.

Beykoz İlçemizde 18.02.2022 günü saat 14.00'de Hidiv Kasrı Caddesindeki özel mülkiyetli bina önünde basın açıklaması yapılacağı duyurusu üzerine, daha önceki basın açıklamalarında olduğu gibi tedbir alınmıştır. Belirtilen yerde yaklaşık 80 kişilik eylemci grupla yapılan müzakerelerde; buranın özel ikamet alanı ve ana cadde üzerinde olduğu, basın açıklaması yapılacak yerlerden olmadığı, çevrede ikamet eden vatandaşların asayiş ve huzuru ile trafik güvenliğini tehlikeye düşüreceği defaten ifade edilmiştir. Grubun ısrarla burada basın açıklaması yapmak talebi üzerine, müzakere edilerek basın açıklamasına müsaade edilmiştir.

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Emniyet Müdürlüğü, MİGROS TİC. A.Ş., İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Emniyet'inden 'Migros Eylemine' dair açıklama - Son Dakika


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