İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanife Zengin ile LGBT'liler arasında gerginlik: O parmağını indir

Her yıl Haziran ayının sonunda gerçekleşen Onur Haftası kapsamında LGBT'li gruplar, yasak olmasına rağemen İstanbul'un birçok noktasında yürüyüş için toplandılar.

EMNİYET MÜDÜRÜ YARDIMCI VE LGBT'LİLER ARASINDA GERGİNLİK

Şişli'de sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan LGBT'li bir grup ile İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin, arasında gerginlik çıktı.

"O PARMAĞINI İNDİR"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Zengin, kendisini kışkırtmaya çalışan bir kişiye "Daha çok bağır. O parmağını indir" diye yanıt verdi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Nişantaşı Mıstık parkta buluşan LGBT'li bir grup basın açıklaması yaptı. Grup, basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde Şakayık Sokak'ta yürüyüş yaptı. Grup olaysız bir şekilde dağılırken, polis ekipleri sokakta bulunan 4 kişinin yanına geldi. Gazeteci oldukları öğrenilen iki kişi serbest bırakılırken, Avukat olduğu öğrenilen D.Ö. ile dansçı olduğu öğrenilen S.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

LGBT FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir faaliyete izin verilmeyeceğini duyurmuştu. "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir" ifadelerine yer veren Gül, "İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir" dedi.