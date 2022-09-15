17 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 16 ikamet ve 2 döviz bürosunda yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, bin adet 100'lük banknot şeklinde sahte olabileceği değerlendirilen toplam 100 bin Türkmen manatı ele geçirildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Sahte Para Operasyonu: Piyasaya Sahte Türkmen Parası Sürmeye Hazırlanan 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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